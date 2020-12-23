Нехватка трудовых мигрантов может привести к срыву сдачи жилья в России

Сокращение иностранной рабочей силы в 2020 году составило от 20 до 50% в разных регионах России. Максимальный отток трудовых мигрантов зафиксирован в сфере услуг (33,5%), деятельности домашних хозяйств (28,6%), ЖКХ (25,8%) и строительстве (22,2%).

Такие данные приводит газета «Известия» со ссылкой на МВД. В общей сложности, по данным ведомства, по состоянию на начало ноября трудовую деятельность в России осуществляли 1,798 миллиона иностранных граждан.

Из-за нехватки рабочих рук некоторые объекты могут быть не введены в срок, рассказали в Национальном объединении строителей РФ.

В декабре Минстрой предложил упростить ввоз рабочих строительных специальностей из-за границы. Ведомство предложило работодателям организовать для них официальное трудоустройство, а также обеспечить полноценным жильем. Но по словам экспертов, инициативу ведомства поддерживают только 36% строительных компаний.

В середине декабря уже говорилось о том, что число мигрантов в России с начала пандемии сократилось. Из-за этого на стройках не хватало рабочих рук. Эксперты уверены, что приезжие — важный фактор поддержки и развития российской экономики. Поэтому сейчас государство работает над тем, чтобы организовать целевые завозы иностранцев для определенных видов работ.