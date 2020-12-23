Нехватка трудовых мигрантов может привести к срыву сдачи жилья в России
Такие данные приводит газета «Известия» со ссылкой на МВД. В общей сложности, по данным ведомства, по состоянию на начало ноября трудовую деятельность в России осуществляли 1,798 миллиона иностранных граждан.
Из-за нехватки рабочих рук некоторые объекты могут быть не введены в срок, рассказали в Национальном объединении строителей РФ.
В декабре Минстрой предложил упростить ввоз рабочих строительных специальностей из-за границы. Ведомство предложило работодателям организовать для них официальное трудоустройство, а также обеспечить полноценным жильем. Но по словам экспертов, инициативу ведомства поддерживают только 36% строительных компаний.
В середине декабря уже говорилось о том, что число мигрантов в России с начала пандемии сократилось. Из-за этого на стройках не хватало рабочих рук. Эксперты уверены, что приезжие — важный фактор поддержки и развития российской экономики. Поэтому сейчас государство работает над тем, чтобы организовать целевые завозы иностранцев для определенных видов работ.