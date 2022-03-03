Щукинский парк восстановят в Москве

Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников рассказал о восстановлении Щукинского парка на северо-западе столицы. Об этом написало ИА НСН.

Сейчас рабочие занимаются демонтированием старых покрытий дорожек и делают траншеи для кабелей освещения и видеонаблюдения. Парк хотят объединить с Всехсвятской рощей, проложив единый прогулочный маршрут.

«Основные транзитные маршруты и историческая планировка парка сохранятся. Большую часть существующего асфальта на дорожках демонтируют, а вместо него сделают водопроницаемые покрытия: терравей, гранитный отсев», — сообщил Мельников.

В парке появятся беседки, павильоны, вышки для наблюдения за птицами и белками.

Также планируется обустроить площадку для выгула и дрессировки собак, которую поделят на зоны для крупных и мелких пород. Будут дополнительно высажены деревья и кустарники.