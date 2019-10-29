Щиты с «тревожными кнопками» предложили установить на дорогах к школам

Парламентарий считает, что установка «тревожных кнопок» позволит предотвратить преступления против несовершеннолетних.

«Дороги к учебным заведениям необходимо оборудовать информационными щитами с „тревожной кнопкой“, сигнал от которой будет поступать на пульт дежурного в ближайшем отделении полиции», — объяснила депутат.

По мнению Пушкиной, места расположения щитов нужно определять после общения с администрацией школы с учениками и сотрудниками правоохранительных органов. Также в школах необходимо проводить «уроки социальной гигиены». На них школьникам расскажут о возможных угрозах, которые могут исходит от незнакомых людей.

В ОНФ также считают, что необходимо разработать безопасные маршруты до учебных заведений. Они позволят предотвратить преступления.

Соответствующую инициативу направили на рассмотрение в Государственную думу.