  • Щиты с «тревожными кнопками» предложили установить на дорогах к школам

    29 октября 2019, 13:21

    Анастасия Карпеева

    Дороги к школам необходимо оборудовать щитами с «тревожными кнопками» для безопасности несовершеннолетних. Такую идею предложила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Оксана Пушкина. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Парламентарий считает, что установка «тревожных кнопок» позволит предотвратить преступления против несовершеннолетних.

    «Дороги к учебным заведениям необходимо оборудовать информационными щитами с „тревожной кнопкой“, сигнал от которой будет поступать на пульт дежурного в ближайшем отделении полиции», — объяснила депутат.

    По мнению Пушкиной, места расположения щитов нужно определять после общения с администрацией школы с учениками и сотрудниками правоохранительных органов. Также в школах необходимо проводить «уроки социальной гигиены». На них школьникам расскажут о возможных угрозах, которые могут исходит от незнакомых людей.

    В ОНФ также считают, что необходимо разработать безопасные маршруты до учебных заведений. Они позволят предотвратить преступления.

    Соответствующую инициативу направили на рассмотрение в Государственную думу.