Считавшийся мертвым пенсионер пришел получать долги по пенсии

По информации ПФР, о смерти Марченко в возрасте 69 лет заявил Сбербанк. Финансовая организация уточнила, что пенсионер ушел из жизни в марте этого года. К отчету прикрепили номер свидетельства о смерти.

Пенсионный фонд пояснил, что пожилой мужчина считается умершим во всех государственных организациях. Он лишился всех выплат.

«Насколько я знаю, он даже в статистике проходит как умерший, но сам не может понять, откуда именно пошла эта дезинформация», — заявил ПФР.

Теперь Марченко необходимо через суд доказать ошибочность информации о своей смерти.