Считавшийся мертвым пенсионер пришел получать долги по пенсии
Житель Камчатки Александр Марченко перестал получать все социальные выплаты. В документах его записали умершим. Но мужчина не умер — он лично пришел за долгами в отделение Пенсионного фонда России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на организацию.
По информации ПФР, о смерти Марченко в возрасте 69 лет заявил Сбербанк. Финансовая организация уточнила, что пенсионер ушел из жизни в марте этого года. К отчету прикрепили номер свидетельства о смерти.
Пенсионный фонд пояснил, что пожилой мужчина считается умершим во всех государственных организациях. Он лишился всех выплат.
«Насколько я знаю, он даже в статистике проходит как умерший, но сам не может понять, откуда именно пошла эта дезинформация», — заявил ПФР.
Теперь Марченко необходимо через суд доказать ошибочность информации о своей смерти.