Считавшаяся мертвой россиянка «ожила» спустя 16 лет ради выплаты на детей

Жительница Орска в 2004 году бросила трехлетнего сына и шестимесячную дочь и бесследно исчезла. Ее посчитали умершей. Детей взял на попечение дедушка. Спустя 16 лет женщина объявилась — она подала заявление на единовременную выплату в ПФР.

Как оказалось, орчанка переехала в Башкирию, вышла замуж и родила сына.

«Найти исчезнувшую мать удалось в 2020 году. Информация о ней стала известна Пенсионному фонду Республики Башкортостан, куда она обратилась за единовременной выплатой. Как выяснилось, все это время она проживала в Башкортостане, обзавелась новой семьей, родила сына», — сообщил сайт Советского районного суда Орска.

В суде она встретилась со своими брошенными детьми и заявила, что не возражает против отмены решения об объявлении ее умершей. Брат и сестра также поддержали отмену этого решения и признались, что абсолютно не помнят свою мать. Возвращаться в Орск женщина не собирается.