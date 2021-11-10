Доходы россиян с инвалидностью будут считать по-новому

Зарплату россиян с инвалидностью, живущих в интернатах, теперь не будут учитывать при расчете их дохода. Постановление правительства об этом начало действовать с 10 ноября.

Согласно старым правилам, до 75% доходов россиян с инвалидностью, проживающих в интернатах, уходило на оплату социальных услуг. При этом сам доход включал зарплату, пенсии и пособия.

Летом соцработники попросили премьер-министра Михаила Мишустина убрать зарплату из списка доходов таких людей. Встреча проходила в Подмосковье. Глава правительства поддержал предложение социальных работников.

Кабмин в итоге принял постановление, по которому зарплату инвалидов не будут учитывать при расчете их дохода. При этом человек должен жить и работать в организации социального обслуживания.

«В интернатах постоянно живут больше 224 тысяч инвалидов, примерно четверти из них состояние здоровья позволяет работать. Изменение нормативного регулирования в этой части позитивно скажется на мотивации инвалидов к трудовой деятельности», — сказал «Российской газете» председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Он добавил, что теперь россияне смогут в полном объеме получать заработанные деньги. Все полученные средства они будут оставлять на личные расходы.