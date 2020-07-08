«Считаю, что это невозможно», — подчеркнул глава думского комитета по труду и соцполитике.

Он заметил, что 12 июня — это не выдуманная дата, напомнив о событиях 1990 года. По словам парламентария, ему не понятно, чем обоснован выбор даты 1 июля. Нилов пояснил, что в этот день не принималась новая Конституция, а проходило общероссийское голосование по поправкам.