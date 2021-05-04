ВЦИОМ: каждый пятый россиянин считает себя ленивым

Три четверти россиян (74%) никогда не слышали о прокрастинации — этим термином называют постоянное откладывание дел на потом. При этом каждый пятый (21%) считает себя ленивым, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О привычке откладывать дела до лучших времен заявили 30% респондентов (среди молодежи 18-24 лет — 37%). Не заметили за собой такой привычки 66%.

Ленивых в среднем больше среди молодежи — 29%. При этом три четверти россиян (73%) считают себя трудолюбивыми. Больше всего о трудолюбии говорили женщины (77%) и соотечественники старше 60 лет (78%).

Лишь 14% опрошенных заявили, что никогда не ленятся. Остальные готовы отложить домашние дела (13%), уборку (10%), готовку и мытье посуды (6%), проверку домашних заданий у детей (3%) и работу на даче (3%).

Трудолюбивыми считают себя те, кто работает много или без выходных (30%), держит на себе домашнее хозяйство (18%), любит трудиться (15%), не любит сидеть без дела (12%) и просто занятые на работе (10%).