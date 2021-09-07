Счетная плата оценила изношенность коммунального хозяйства в России

Системы коммунального хозяйства в России изношены на 60%. С такой оценкой выступила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Особенно сильно изношена коммунальная инфраструктура в небольших городах. Ее обновление необходимо проводить с учетом новейших технологий, подчеркнула Трунова. При этом «зеленая» повестка для ЖКХ не так актуальна, как для промышленности, но и здесь лучше действовать на опережение, отметила она.

Аудитор Счетной палаты констатировала, что для решения проблемы нужно как участие местных властей, так и помощь федерального центра.

«Энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требования», — добавила Трунова.

Аудитор ранее также заявила, что снизить цены на жилье в России можно за счет введения лимита на выдачу льготной ипотеки. Трунова считает, что такую ипотеку нужно разрешить брать только один раз. Сейчас ее оформление не ограничено.