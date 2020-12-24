Счетная палата выявила недостаточно эффективное расходование средств ОМС на ЭКО

Планируемые объемы процедуры ЭКО за счет средств ОМС пока не покрывают потребность населения в этой услуге. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки.

В 2019 году было выполнено 79 566 циклов ЭКО, этот показатель составил 113,7% от плана (не менее 70 тысяч циклов), сообщило агентство «Прайм». При этом за девять месяцев текущего года было выполнено 47 629 циклов ЭКО, что составляет 66,2% от плана на 2020, и только 86% от аналогичного показателя 2019 года.

Счетная палата видит в этом риски недостижения показателей нацпроекта «Демография» по итогам года.

Стали известны услуги, которые бесплатно предоставляются по ОМС, но немногие о них знают. Каждые три года граждане до 40 лет имеют право проходить бесплатную диспансеризацию. После 40 обследование можно делать ежегодно. Жизненно необходимые препараты граждане имеют право получать бесплатно. В программу ОМС входит реабилитация после различных травм. А определенным группам граждан доступно санаторно-курортное лечение. Женщины, имеющие проблемы с зачатием, имеют право на бесплатное ЭКО.