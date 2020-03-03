Счетная палата указала на ошибки в системах миграционного учета

Государственную систему миграционного и регистрационного учета «Мир» признали несовершенной. Специалисты указали, что в ней много недостоверных данных. Со своими задачами система справляется на в полной мере.

В Счетной палате проверили использование бюджетных средств на создание, развитие и эксплуатацию госсистемы «Мир». Результаты аудита опубликованы на сайте ведомства.

«Мир» состоит из двух основных систем — паспортно-визовых документов нового поколения и миграционного учета. Между ними не всегда налажено электронное взаимодействие, есть неполные и неактуальные данные.

«Например, в информационных системах, входящих в „Мир“, у одного и того же гражданина мог быть указан разный пол», — рассказал аудитор Алексей Каульбарс.

Есть и другие несоответствия: при смене фамилии предыдущая отражается не во всех записях, в досье на иностранцев есть несколько дат въезда без указания, когда он покинул страну, и так далее.

«Можно констатировать, что полнота, достоверность и актуальность данных в полной мере не обеспечены», — подчеркнул Каульбарс.

В информационной система «Российский паспорт», которая входит в «Мир», содержит много недостоверных сведений. Это касается удостоверений личности отдельных россиян, которые получили статус «недействительно». Всего за первое полугодие 2019 года в систему внесли более 114 тысяч подобных изменений.

До 2016 года информационные ресурсы централизованно обрабатывались в ФМС. Однако ведомство упразднили, а работа встала. Вопрос передали МВД, которое планирует к 2021 году усовершенствовать госсистему миграционного учета. Информационный ресурс регистрационного и миграционного учета в министерстве хотят сделать единым.

В Счетной палате обратили внимание, что работы проведут в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». На них потратят два миллиарда бюджетных средств.

Аудиторы подсчитали, что за 2017–2022 годы потратят 50,246 миллиарда рублей на создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета. Эти же средства предназначены для изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность. На МВД приходится основная часть бюджетных средств — около 80%.