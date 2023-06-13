Общество 13 июня 2023, 05:10 Счетная палата раскрыла самых крупных плательщиков дивидендов в федеральный бюджет РИА «Новости»

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«Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть» стали самыми крупными плательщиками дивидендов по акциям в федеральный бюджет за прошлый год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные из доклада Счетной палаты.

В материале указано, что «Транснефть» перевела 59,8 миллиарда рублей, «Роснефтегаз» — 142,8 миллиарда, а «Газпром» — 463,6 миллиарда. Помимо них в лидирующей пятерке оказались «Ростелеком», «Зарубежнефть», «Дом.РФ», «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» и «РусГидро».

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В издании отметили, что «Газпром» не выплачивал дивиденды по итогам позапрошлого года, однако отправлял промежуточные доли от прибыли в 2022 году. «Роснефтегаз» перечислила проценты за 2021 год и интервальные дивиденды 2022 года на 101,2 миллиарда рублей.

Счетная палата предположила, что нынешняя схема инициирования выплат промежуточных дивидендов повышает риски для «исполнения федерального бюджета в очередном финансовом году».

Ранее исполняющая обязанности председателя Счетной Палаты Галина Изотова объяснила, что искусственный интеллект не способен полностью заменить живого аудитора. Несмотря на это, нейросети оказывают существенную помощь в разных направлениях.