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    30 сентября 2021, 01:02

    Счетная палата предложила выплачивать по 20 тысяч рублей на подготовку к детей школе

    Дарья Бунякова

    Счетная палата предложила каждый год выплачивать россиянам по 20 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Эти деньги хотят брать из средств материнского капитала.

    Счетная палата предложила выплачивать по 20 тысяч рублей на подготовку к детей школе

    Во время послания Федеральному собранию президент Владимир путин поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей. Такое решение стало единовременной материальной поддержкой к началу учебного года.

    «Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей», — сказано в отчете Счетной палаты.

    В ведомстве уточнили, что выплаты предлагается делать за счет средств материнского капитала. Согласно предварительной оценке, расходы федерального бюджета на финансовую помощь составят около 60 миллиардов рублей.

    Как заявили в отчете, в среднем россияне тратят на подготовку мальчика к школе 19,3 тысячи рублей. Сборы девочки обходятся в 23,8 тысячи рублей. Такие суммы равны 35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной зарплаты.