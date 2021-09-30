Счетная палата предложила выплачивать по 20 тысяч рублей на подготовку к детей школе

Счетная палата предложила каждый год выплачивать россиянам по 20 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Эти деньги хотят брать из средств материнского капитала.

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир путин поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей. Такое решение стало единовременной материальной поддержкой к началу учебного года.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей», — сказано в отчете Счетной палаты.

В ведомстве уточнили, что выплаты предлагается делать за счет средств материнского капитала. Согласно предварительной оценке, расходы федерального бюджета на финансовую помощь составят около 60 миллиардов рублей.

Как заявили в отчете, в среднем россияне тратят на подготовку мальчика к школе 19,3 тысячи рублей. Сборы девочки обходятся в 23,8 тысячи рублей. Такие суммы равны 35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной зарплаты.