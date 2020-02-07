Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Оказалось, что более двух третей вложений в финансирование научных исследований берет на себя государство, тогда как основным инвестором науки должен являться бизнес (как это в странах G7 и Китае). Это при том, что в докладе российская наука оказалась «недофинансированной» — на нее уходит 1,1% ВВП (34 место по этому показателю).

Помимо этого ведомство сделало вывод, что такое госфинансирование «токсично». Деньги выделяются на неактуальные проекты, заказы получает небольшое число научных учреждений, у которых нет стимула работать в условии конкуренции, а значит нет стимула развиваться.

При этом у ВУЗов и НИИ не хватает потенциала дать бизнесу то, что он хочет (готовые технологии), поэтому компаниям приходится развивать собственные научные подразделения.

Авторы доклада также сделали вывод, что национальный проект «Наука» не поможет прийти к технологическому прорыву. Среди прочего, он предполагает увеличение вливания государственных денег на научные проекты лишь на 0,1% ВВП к 2024 году.