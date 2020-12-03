Счета за квартиру увеличатся в Москве с июля 2021 года

С 1 июля 2020 года предельный рост тарифов на услуги ЖКХ установили на уровне 5%, но реальный рост составил около 3,7 %.

Собянин в ноябре этого года объявил об индексации цен, тарифов и ставок на коммунальные услуги в Москве с нового года. На 3,5% должна вырасти ставка платы для нанимателей за пользование жилым помещением. Его содержание тоже будет обходится дороже, повышение составит 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличат на 3,5%. Об этом написал «Интерфакс».

Ранее депутат Госдумы Галина Хованская заявила, что информация о повышении цен на услуги ЖКХ, лишь слухи. Она отметила, что есть предельные индексы, которые ограничивают этот рост. Они прописаны в Жилищном кодексе.

«Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект РФ, а комментировать слухи я не хочу» — сказала парламентарий.