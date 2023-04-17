Общество 17 апреля 2023, 17:31 Щербинский лифтостроительный завод отметил 80-летие

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Щербинскому лифтостроительному заводу (ЩЛЗ) исполнилось 80 лет — за этот срок предприятие выпустило 235 тысяч лифтов. ЩЛЗ остается флагманом российского лифтостроения — каждый четвертый лифт, используемый в регионах, сделали именно на этом заводе.

На предприятии работают 1300 человек 135 специальностей и профессий, десятки рабочих династий.

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«Выпускает завод большой ассортимент лифтов — как для жилых домов, для больниц. Грузовые лифты, подъемники, номенклатура очень большая», — рассказал начальник заготовительного цеха Александр Колесник.

Сейчас на ЩЛЗ производство полного цикла — от создания до монтажа лифтов разной модификации: пассажирских, панорамных, с подсветкой и системой фильтрации. При построении лифтов применяют инновации и научный подход, взят курс на импортозамещение.

Фото: пресс-служба АО «Щербинский лифтостроительный завод» Фото: пресс-служба АО «Щербинский лифтостроительный завод» Фото: пресс-служба АО «Щербинский лифтостроительный завод» Фото: пресс-служба АО «Щербинский лифтостроительный завод»

«На сегодняшний день мощность завода — до 12 тысяч лифтов ежегодно. При этом текущие несколько лет мы производим в среднем где-то по восемь-девять тысяч единиц. То, что вы видите на сегодняшний день, — только часть модернизации», — заявил генеральный директор АО «Щербинский лифтостроительный завод» Валентин Чернобаев.

В 2019 году завод вошел в группу компаний ДОМ.РФ, так на ЩЛЗ началась масштабная модернизация. Она затронула все аспекты работы: помещения стали более просторными и светлыми, на производстве запустили линейку инновационных лифтов, у цеха появился цифровой двойник.

Фото: пресс-служба ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Фото: пресс-служба ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Фото: пресс-служба ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Фото: пресс-служба ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Фото: пресс-служба ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»

«Мы разработали ряд узлов, которые до этого, скажем так, мы закупали у иностранных производителей. На сегодняшний день мы их собираем самостоятельно, комплектуем тоже самостоятельно. И, наверное, на сегодняшний день перед нами вызов — высокоскоростные лифты, которые мы планируем в ближайшие несколько лет запустить в производство серийное», — добавил Чернобаев.

Модернизацию должны закончить к 2025 году. Планы амбициозные — современные лифты нужны при капремонте и в новостройках. При поддержке ДОМ.РФ ЩЛЗ готов обеспечить регионы безопасными подъемниками.