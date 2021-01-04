Щенок с зеленой шерстью родился в Грузии и получил кличку Гринч. Видео

Вместе с Гринчем в помете было восемь щенков. Зеленый окрас оказался только у него.

«В селе Ахалцихского района родился зеленый щенок. Владелец собаки говорит, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка», — сообщил телеканал.

Питомец появился на свет под Новый год. Семья Месаркишвили назвала его в честь персонажа детской сказки — злого существа зеленого цвета, решившего украсть Рождество у жителей сказочного городка. Для этого Гринч переоделся в костюм Санта-Клауса и пробрался в дома жителей, чтобы стащить их подарки и украшения к празднику.

Щенок зеленого оттенка — очень редкий случай. Такой цвет объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки. Биливердин — это зеленый пигмент желчи, промежуточный продукт распада гемоглобина.

В деревне Шихово Дмитровского городского округа любой желающий может отправиться на незабываемую прогулку на хаски. Корреспондент «360» на себе опробовала, каково это — побывать в роли жителя Севера.

Какой породы Гринч, не уточняется. А между тем, темперамент и инстинкты сильно влияют на задачи, для которых заводят питомца. Из одних пород получаются прекрасные сторожа. Другие подойдут пожилым людям или детям. Кстати, одних собак зимой не нужно укутывать, а другим лучше купить пальтишко.