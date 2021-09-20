Мужчина отрезал щенкам уши, чтобы превратить их в алабаев

Житель Самарской области ножницами отрезал уши и хвосты двухмесячным щенкам. После задержания мужчина заявил, что с помощью купирования хотел превратить питомцев в алабаев.

Щенков с открытыми ранами нашли в гаражах в Чапаевске. На призыв о помощи в соцсетях откликнулись зоозащитники из Самары.

«Когда я приехала, собачки забились под плиту, были очень напуганы, извлечь их нам удалось с большим трудом», — рассказала зоозащитница Анжела Гришина 63.ru.

По ее словам, на место вызвали правоохранителей, которые стали задавать вопросы местным жителям. Один из мужчин признался, что отрезал щенкам хвосты и уши, чтобы сделать из них алабаев. Для купирования он взял обычные ножницы.

«Он еще и преследовал меня, пытаясь отнять щенка, которого я держала на руках», — заявила Гришина.

Спасенных щенков назвали Бертой и Леоном. Их отвезли в самарскую ветклинику. Специалисты диагностировали у четвероногих рваные раны и бабезиоз.

«На ушах раны скальпированные с обнажением хрящей ушных раковин без возможности ушивания дефектов. Раны на хвостах также открытого типа, грязные, инфицированные», — заключил ветеринар.

После ветеринарной клиники щенков отдали на передержку.