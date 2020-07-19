«Щедрые» незнакомцы подарили двум москвичам бесплатную выпивку и кредит

После бурной ночи двое москвичей проснулись в Бутове без телефонов, но с новым кредитом. До этого они согласились выпить алкоголь с незнакомцами у памятника Кирилла и Мефодия в районе Китай-города.

Потерпевшие обратились в полицию и рассказали, что незнакомцы подсыпали им что-то в алкоголь, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина и женщина не помнят, как оказались в парке в Бутове. К тому же они обнаружили, что у них пропали телефоны, наличные деньги и золотая цепочка. Плюс мошенники взяли кредит на 90 тысяч рублей через мобильный банк и оформили его на мужчину.

Полиция уже начала проверку всех обстоятельств случившегося.

Ранее появилась видеозапись ограбления магазинов в Раменском. Трое молодых людей вынесли из торговых точек две колонки, кальян, табак, сигареты, дыню, ящик пива и шоколад. Сумма нанесенного ущерба может превышать 100 тысяч рублей.