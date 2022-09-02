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«Счастливую» пятитысячную купюру выставили на продажу за 7,77 миллиона рублей

«Счастливую» пятитысячную купюру выставили на продажу на «Авито» за 7 777 777 рублей

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«Счастливую» пятитысячную купюру выставили на продажу в Сети. Объявление появилось на платформе «Авито». Продавец коллекционной купюры назначил ее цену в 7 777 777 рублей.

Покупателям предлагается «бывшая в употреблении» банкнота номиналом пять тысяч рублей с номерным знаком 7777777. Предложение о продаже появилось на сайте 29 августа.

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«Продаю счастливую купюру! Уникальная купюра, одна в своем роде. Пишите свои предложения. Желаю всем счастья и здоровья! Купюру отдаю только в счастливые руки!» — написал автор объявления в описании товара.

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Из объявления следует, что стоимость коллекционной купюры составляет 7 777 777 рублей, но продавец оставляет за потенциальным покупателем право предложить свою цену.

В начале августа на «Авито» стали появляться предложения купить место в очереди в один из магазинов H&M. Тогда шведская сеть заявила о прощальной распродаже в России перед полным закрытием бизнеса. За экономию нескольких часов времени автор объявления попросил 500 рублей.

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