Счастье спустя 17 лет. Дольщики ЖК «Леоновский парк» получат ключи от квартир до конца сентября

История семнадцатилетнего долгостроя в Балашихе получила счастливую развязку. Последний — самый большой и самый проблемный дом — готов. Как заверили представители застройщика, в течение двух недель он будет введен в эксплуатацию.

Дольщики ЖК «Леоновский парк» в Балашихе рады — на митинги выходить больше не придется. А ведь за 17 лет их было немало: и пикеты, и палаточный лагерь прямо под окнами долгостроя.

«У нас не было выбора, потому что некоторые люди у нас по 17-ть лет ждут, у многих покупали беременные, сейчас дети в институтах учатся. А некоторые, к сожалению, у нас не дожили даже, до счастья, которого мы ждем уже много лет», — делится дольщица ЖК «Леоновский парк» Юлия Михеева.

Источник фото: телеканал «360»

Новый инвестор — «ГПМ Лобня» — работает на объекте с середины прошлого года. Представители компании обещают, что уже в конце сентября люди, наконец, получат ключи от квартир.

«Мы понимали, что впереди осень, потом зима. И приняли решение, не дожидаясь компенсационных соглашений, выходить на завершение строительства. Восстановили все инженерные системы полностью, поменяли вентиляционное оборудование, заменили силовые кабели, насосные, все восстановлено. Фасад ремонтировали, кровлю. Мы вышли с предложением в Министерство строительного комплекса предоставить нашей компании право аренды 2-х площадок в этом же микрорайоне, это многоэтажный гараж-стоянка и торгово-досуговый центр. Они предусмотрены проектом планировки, их строительство предстоит в ближайшее время», — рассказал генеральный директор ООО «ГПМ Лобня» Игорь Ключарев.

Источник фото: телеканал «360»

17 лет назад Злата Матвеева продала единственное жилье в Курске и вложила все деньги в покупку строящейся трехкомнатной квартиры в Балашихе. О рисках не думала — мысленно уже подбирала обои и мебель. И вот, наконец, можно будет заняться ремонтом.

Злата и сотни других дольщиков стали жертвами мошеннической схемы компании «Социальная инициатива». Все это время, 17 лет, семье Матвеевых приходилось скитаться по служебным квартирам.

«Вот моя дочь, на левом кадре ей 4 года, это как раз тот год, 2002, в котором мы приобрели квартиру, а это сейчас, ей 21 год, она студентка 4-го курса, и мы понимаем, что жизнь прошла», — говорит обманутая дольщица Злата Матвеева.

В 2010-м к строительству «Леоновского парка» подключилась компания МСМ-5. Вместо малоэтажных домов стали возводить 17-ти и 23-этажные здания. За семь лет построили и ввели в эксплуатацию пять многоэтажек. А вместе с ними — школы, детские сады и поликлиники.

Источник фото: телеканал «360»

«Данный микрорайон до нас застраивало три застройщика. Совместно с правительством МО при обсуждении, так как у МСМ-5 имелся опыт работы по подобного рода объектам, по долгостроям, обманутым дольщикам, мы были привлечены, к нам обратились, чтобы мы вошли на этот объект», — сказал зам. генерального директора АО «МСМ-5» Евгений Садчиков.

Два года назад, когда у МСМ-5 начались финансовые трудности, на помощь пришла «ГПМ Лобня». Недостроенным оставался самый большой дом в комплексе: шестьсот пятьдесят шесть квартир и сто восемь обманутых дольщиков. Чтобы исполнить обязательства, компании пришлось вложить более двухсот миллионов рублей.

Инвестор планирует завершить еще один дом в ЖК «Восточный» в городе Лобня. Здесь похожая история — 270 семей должны были получить квартиры еще три года назад. Сегодня решение их проблемы найдено. Новый проект проходит последнее согласование в Министерстве жилищной политики Московской области.