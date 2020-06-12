Щадящие ограничения в Петербурге объяснили превосходством над москвичами

«Нельзя сравнивать Москву и Петербург. Мы идем куда более щадящим путем, мы не вводили таких жестких ограничений, как Москва. На наш взгляд, это оправданно. Не потому что мы умнее, а потому что мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, более ровный состав населения, более образованный, более квалифицированный», — объяснил ситуацию Елин.

Собеседник пояснил, что власти Петербурга не торопятся сейчас снимать действующие ограничения, как в Москве. По словам Елина, коронавирус атаковал столицу на две недели раньше, чем Санкт-Петербург.

Когда коронавирус начал распространяться по России, Москва стала эпицентром пандемии. Сейчас ситуация стабилизировалась. Столичные власти приступили к первому этапу снятия жестких ограничений. С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска для передвижения по городу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей провести День России и день парада Победы дома.