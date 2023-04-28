Общество 28 апреля 2023, 09:33 Сборы кинотеатров в России превысили допандемийные показатели Советник Толстой: сборы кинотеатров за квартал в 2023 году превысили уровень 2019 года РИА «Новости»

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Сборы прокатов в российских кинотеатрах за первый квартал 2023 года превысили уровень допандемийного 2019 года. Об этом ТАСС сообщил советник президента России по культуре Владимир Толстой.

По его словам, ситуацию в индустрии нельзя назвать катастрофической, она не нуждается в дополнительной финансовой поддержке.

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«Такого уровня доходов, как за первые три месяца 2023 года, не было даже в период до пандемии COVID-19. Сборы квартала превысили уровень 2019 года», — сказал Толстой.

Советник президента отметил, что в целом кинотеатры начали испытывать трудности с 2020 года.

«В целом они потеряли многое, но ситуация не катастрофична. Тем более на фоне ушедших из России премьер западных киностудий. Большие сборы собрал „Чебурашка“, в прокате с 20 апреля идет картина „Вызов“. Власти внимательно следят за ситуацией», — добавил он.

При этом Толстой отметил, что сложившаяся ситуация вынудит кинокомпании более равномерно распределять картины в течение года, а не биться за праздничные даты или новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что фильм «Вызов» возглавил рейтинг российского кинопроката в первый уик-энд.