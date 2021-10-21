Роспотребнадзор назвал нарушением сбор за исправления в авиабилете

Взимание платы за изменение данных пассажира в авиабилете сочли недопустимым. В Роспотребнадзоре считают, это нарушает права потребителей. Эксперты и перевозчики трактуют нормы, которые регулируют такую возможность, по-разному.

В Красноярском крае региональный надзорный орган вынес предостережение авиакомпании NordStar, уточнила газета «Известия». Перевозчик отказал пассажиру в перелете после его отказа доплатить за внесение изменений в отчество.

Компания исправила допущенную ошибку без согласия клиента и потребовала оплатить услугу. В Роспотребнадзоре усмотрели в действиях NordStar признаки нарушения закона «О защите прав потребителя».

Перевозчик не согласился с позицией ведомства, обратившись в ассоциацию перевозчиков за помощью. Компания попросила у Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) поднять вопрос о возможности взимать дополнительную плату при изменении данных в билете. NordStar считает, что авиаперевозчики должны сформировать общую позицию по этому вопросу.

Неверные сведения об отчестве пассажира в компании связали только с его действиями: клиент заполнял данные в системе бронирования самостоятельно. В NordStar указали, что в воздушном законодательстве РФ запрета на взимание платы за переоформление билета при выявлении недостоверных сведений нет.

В Общественной палате указали, что теми же положениями не установлено количество символов, которые можно заменить без дополнительной платы. Некоторые авиакомпании вносят до полета изменения бесплатно. Подобные ситуации происходят из-за неправовой неопределенности.

Некоторые перевозчики назвали логичной отраслевой нормой доплату за изменение ошибок в авиабилете. Тем не менее любая услуга должна оказываться с ведома и согласия пассажира.