Общество 23 января 2024, 18:07 Сбор средств на установку памятника Василию Громову в Петербурге начнется 28 января

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Сбор средств на создание и установку памятника к 155-летию со дня смерти мецената Василия Громова в Санкт-Петербурге начнется 28 января. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

На все это требуется около 600 тысяч рублей. Макет памятника уже есть, его планируют установить на Новодевичьем кладбище.

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Отмечается, что небольшой памятник с крестом займет чуть меньше шести квадратных метров. Сбор откроется на выставке «Дача вне времени» во Дворце культуры имени Надежды Крупской.