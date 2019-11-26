Сбор средств для помощи Юле Ворнаковой

Мы продолжаем совместный благотворительный проект телеканала «360» и фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Сегодня в неотложной помощи нуждается 13-летняя Юля Ворнакова из Подмосковья.

Юля Ворнакова живет вдвоем с мамой в подмосковном городе Видное. Два года назад у активной, здоровой и крепкой девочки неожиданно начались тяжелые сердечные приступы тахикардии — вплоть до потери сознания. Приступы постепенно участились и теперь случаются почти каждый час. Юле поможет только срочная операция, которую готовы провести кардиохирурги Морозовской детской городской клинической больницы (Москва). Если не поторопиться, возрастет угроза острой сердечной недостаточности и отека легких. Юлина мама воспитывает дочь одна, денег на операцию у нее нет.

«Дочка родилась абсолютно здоровой, и редко болела. Юля все время куда-то неслась, как будто у нее на ногах сапоги-скороходы. Я за ней еле поспевала. Когда она впервые пожаловалась на сильное сердцебиение, я особенно не встревожилась, решила, что после физических нагрузок это нормальная реакция. А врач померила дочке давление и пульс и заявила: „Подросток растет, гормональный фон меняется, все у нее нормально“», — сказала мама Юли Мария Ворнакова.

Источник фото: Русфонд

Приступы стали случаться все чаще и сильнее. Сердце билось ровно, затем удар с резкой болью, и сердце начинало колотиться, голова кружилась, темнело в глазах, сложно было стоять на ногах. В начале учебного года прямо в школьном медкабинете на глазах у врача Юля потеряла сознание. Ее отвезли в районную больницу в Видном.

«Дочке поставили диагноз — пароксизмальная тахикардия, — назначили лекарства и отпустили домой. Устранить приступы не удавалось. Я перестала спать по ночам, боялась, что сердце дочки не выдержит. Просила, чтобы нас направили в федеральную клинику, но там большая очередь. Последней каплей был звонок Юли из школы: «Мама, забери меня, у меня не ходят ноги». После этого я на свой страх и риск привезла дочку в Морозовскую больницу в Москву», — сказала мама девочки.

Две недели Юлю обследовали в кардиохирургии. Диагноз — пароксизмальная наджелудочковая тахикардия — подтвердился. Если приступ продолжается долго, — объяснил врач, — это может повлечь за собой кардиогенный шок — тяжелое состояние, при котором наблюдается нарушение сознания и резкое расстройство циркуляции крови в тканях. Кроме этого, может наблюдаться острая сердечная недостаточность вкупе с отеком легких.

Источник фото: Русфонд

«Дочке запретили носить тяжести, быстро ходить и освободили от физкультуры. Велели готовиться к операции. Но бесплатную помощь оказывают только москвичам, а у нас нет московской прописки. Без вашей помощи нам не справиться. Пожалуйста, помогите», — обратилась Мария Ворнакова.

Сердечно-сосудистый хирург Морозовской детской городской клинической больницы Мурат Дишеков (Москва) рассказал, что у девочки в течение двух лет отмечаются частые и тяжелые приступы тахикардии, сопровождающиеся выраженной слабостью, головокружением, обморочными состояниями. «Медикаментозное лечение без видимого положительного эффекта. Необходимо провести электрофизиологическое исследование сердца с последующим выполнением радиочастотной абляции — разрушения аритмогенного очага с помощью радиочастотного тока. Данная операция позволит полностью устранить аритмию», — подчеркнул специалист.

Источник фото: Русфонд

Для спасения Юли Ворнаковой не хватает 502 516 руб.

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