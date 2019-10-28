Сбор средств для помощи 8-летней Эве Шевченко

Мы продолжаем совместный благотворительный проект телеканала «360» и фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Сегодня в неотложной помощи нуждается 8-летняя Эва Шевченко.

У москвички Эвы Шевченко шейно-грудной сколиоз 4-й степени. С четырех лет девочка на инвалидности. Болезнь стремительно прогрессирует, грудная клетка деформирована, искривленные ребра сдавливают легкие. Дуга искривления позвоночника уже достигла 90 градусов, девочка страдает от постоянной боли в спине и шее, ей трудно дышать. Спасти Эву поможет только срочная операция на позвоночнике. Вот только оплатить ее семья девочки не в силах.

«Тяжелая болезнь разделила жизнь Эвы пополам. До четырех лет дочка была очень гибкой, успела позаниматься хореографией, научиться садиться на шпагат, складываться пополам и тянуть носочки. Болезнь проявилась, когда у дочки начался активный рост. Врачи мне объяснили, что мышечный корсет Эвы не удерживал спину», — рассказала мама ребенка Марина Шевченко. Тогда она сама обратилась в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Там назначили консервативное лечение: массаж, ЛФК и бассейн. Но ничего не помогало.

Источник фото: Русфонд

«В пять лет дуга искривления позвоночника у Эвы составляла 34 градуса. Через год — 60 с лишним, а сейчас уже 90. Врачи рекомендовали постоянно носить жесткий корсет Шено, но больше семи часов подряд Эва не выдерживала, чуть не плача от боли. За три года пришлось сменить пять корсетов», — рассказала Марина Шевчееко. По ее словам, корсет помогал поддерживать поясницу, но недавно пришлось от него совсем отказаться — деформация заметно усилилась, шея искривилась, Эва начала прихрамывать, появился перекос плеч, который трудно скрыть даже под свободной одеждой.

«На последней консультации врачи сказали, что консервативное лечение оказалось безрезультатным, исправить деформацию позвоночника можно только с помощью операции. Дочка редко жалуется, но я вижу, как она страдает. У Эвы уже нарушена работа внутренних органов, ей грозят серьезные неврологические нарушения — вплоть до паралича. Выпрямить спину поможет только установка специальной металлоконструкции на позвоночник. Это высокотехнологичная, дорогая операция. Ни ОМС, ни госквоты не могут покрыть необходимые расходы, а откладывать операцию нельзя. Без вашей помощи нам не справиться. Пожалуйста, помогите!» — сказала Марина Шевченко.

Источник фото: Русфонд

Заведующий отделением вертебрологии НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Александр Кулешов также отметил, что деформация позвоночника прогрессирует, но оставить ее еще можно. «У девочки ювенильный левосторонний шейно-грудной сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Деформация позвоночника прогрессирует, высок риск неврологических нарушений, из-за сдавливания внутренних органов нарушены функции дыхания, страдает работа сердца. Требуется установка на позвоночник специализированной фиксирующей металлоконструкции. Срочная хирургия позволит избежать осложнений, предотвратит прогрессирование деформации, устранит болевой синдром. Девочка заживет полной жизнью, забыв о своем недуге», — сказал врач

Для спасения Эвы Шевченко не хватает 1 728 539 руб.

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