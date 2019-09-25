Сбор средств для помощи 7-летнему Артему Галке

Мы продолжаем совместный благотворительный проект телеканала «360» и фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Сегодня в неотложной помощи нуждается 7-летний Артем Галка из Московской области.

В первые же дни после рождения Артему был поставлен диагноз — врожденный порок сердца (ВПС), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), размер дефекта 13 мм. В год мальчику оформили инвалидность, запретили физические нагрузки. Артем часто болел простудными заболеваниями, практически каждый месяц его мучает кашель. В три года в московской детской городской клинической больнице № 13 имени Н. Ф. Филатова (ДГКБ № 13, Москва) кардиолог сказал, что дефект можно закрыть щадящим эндоваскулярным способом с помощью окклюдера, специальной заплатки, когда Артем подрастет. Время пришло, сейчас Артему 7 лет. Если не провести лечение, с возрастом могут начаться осложнения, легочная гипертензия, сердечная недостаточность, инсульты, образование тромбов. Но в Филатовской больнице бесплатно оперируют только москвичей, а семья Артема прописана в Подмосковье. Пожалуйста, помогите!

Источник фото: телеканал «360»

«Сразу же после рождения Артема врачи услышали у него шумы в сердце. К тому же сын был неестественно бледным для новорожденного. На следующий день Артема перевели в детскую городскую больницу, где его обследовали кардиологи и диагностировали врожденный порок сердца — дефект межжелудочковой перегородки размером 13 мм. После выписки мы регулярно наблюдались у кардиолога. Когда сыну исполнилось три года, врачи заговорили о необходимости операции. Я узнала, что в московской Детской городской клинической больнице (ДГКБ) № 13 имени Н. Ф. Филатова такие операции на сердце могут делать щадяще, не вскрывая грудную клетку, и обратилась туда. На консультации врачи подтвердили, что Артему этот метод подходит, но ему нужно немного подрасти. Сын часто болеет, практически каждый месяц его мучает кашель, любая простуда осложняется бронхитом. Стоит Артему лишь немного побегать, как он начинает задыхаться и кашлять. После недавнего обследования кардиологи сказали, что дефект нужно закрыть как можно быстрее. Но в Филатовской больнице бесплатно оперируют только москвичей, а мы прописаны в Подмосковье. Оплатить лечение сына мы с мужем не в силах. Пожалуйста, помогите!», — Юлия Максимова, город Павловский Посад, Московская область

Источник фото: телеканал «360»

Владимир Ильин, заведующий отделением кардиохирургии, детская городская клиническая больница № 13 имени Н. Ф. Филатова (Москва):

«У Артема врожденный порок сердца — крупный дефект межжелудочковой перегородки, который был выявлен сразу после рождения. Чаще всего при дефектах такого размера требуется полостная операция в условиях искусственного кровообращения. Но анатомическое расположение дефекта у мальчика позволяет закрыть его эндоваскулярно — с помощью окклюдера. После операции Артем быстро восстановится и окрепнет».

Источник фото: телеканал «360»

Внимание! Для спасения Артема Галки не хватает 392 368 руб.

ПОМОЧЬ АРТЕМУ

Вы можете также помочь детям Русфонда, пожертвовав через приложение для iPhone. Или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ДЕТИ на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно подтверждать отправку SMS. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь можно найти на сайте организации.

Дорогие друзья! Если вы решили помочь Артему Галке, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.