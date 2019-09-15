Сбор средств для помощи 12-летнему Олегу из Подмосковья

Мы продолжаем совместный благотворительный проект телеканала «360» и фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Сегодня в неотложной помощи нуждается 12-летний Олег Дронов из Московской области.

Олегу 12 лет, он живет в подмосковном поселке Томилино с родителями и маленьким братом. Три месяца назад мальчик внезапно ослабел, начал задыхаться при малейшей нагрузке и терять сознание. У него обнаружили тяжелейший врожденный порок сердца — коарктацию (сужение) перешейка аорты. В любой момент сосуд может разорваться — и у ребенка случится инсульт. Спасти жизнь Олегу поможет срочная операция — расширение аорты с помощью стента и специальных баллонов. Операцию проведут по госквоте, но родители должны оплатить стент и баллоны, а это почти полмиллиона рублей. В семье Дроновых таких денег нет.

Источник фото: телеканал «360»

«У сына с рождения были шумы в сердце, но врачи говорили, что „виновата“ дополнительная хорда в сердце — это не страшно и на самочувствие не влияет. Олег рос здоровым, даже простужался редко, отлично учился в школе, записался в футбольную секцию, правда, ходил туда недолго — стал быстро уставать. А год назад сын начал жаловаться на головокружение, одышку и тошноту. Олега направили на УЗИ сердца, и кардиолог предположил у него врожденный порок. Летом нам удалось попасть на прием в Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) № 13 имени Н. Ф. Филатова (Москва). Оказалось, что у сына очень серьезные проблемы с сердцем: сужение аорты и увеличение левого желудочка. Врачи сказали, что Олегу нужна срочная операция — расширение аорты с помощью специального баллона и установка стента. Сама операция будет сделана по квоте, а вот стент и баллоны мы должны приобрести самостоятельно. Мы с мужем оба работаем, но такую покупку нам не осилить. Пожалуйста, помогите спасти сына!», — Марина Дронова, Московская область.

Источник фото: телеканал «360»

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ № 13 имени Н. Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): «У Олега коарктация (сужение) аорты. К голове и рукам поступает избыточное количество крови, а все, что ниже грудной клетки, снабжается недостаточно, органы и ткани ребенка страдают от нехватки кислорода. К тому же при таком сужении аорты повышается давление в верхней части туловища, есть риск развития инсульта. Мы проведем операцию эндоваскулярно — выполним ангиопластику с помощью специальных баллонов и установим стент в суженный участок аорты для его расширения».

Внимание! Для спасения Олега Дронова не хватает 464 704 руб.

ПОМОЧЬ ОЛЕГУ

Источник фото: телеканал «360»

Вы можете также помочь детям Русфонда, пожертвовав через приложение для iPhone. Или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ДЕТИ на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно подтверждать отправку SMS. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь можно найти на сайте организации.

Дорогие друзья! Если вы решили помочь Олегу Дронову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.