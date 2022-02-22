Сбор средств для оплаты пенсионерам коммунальных услуг начался в Италии

Кампания по сбору средств для оплаты коммунальных услуг пенсионерам идет в Италии. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Цены на энергоносители резко выросли, в результате чего увеличились и тарифы: на электричество — на 55%, на газ — на 42%.

Мэр Флоренции отключил подсветку городской ратуши, чтобы привлечь внимание к произошедшему.

За первые дни было собрано 33 тысячи евро. Деньги получат пенсионеры с доходом не выше 9000 евро в год.