Сбор средств для оплаты пенсионерам коммунальных услуг начался в Италии
Кампания по сбору средств для оплаты коммунальных услуг пенсионерам идет в Италии. Об этом сообщил телеканал ОТР.
Цены на энергоносители резко выросли, в результате чего увеличились и тарифы: на электричество — на 55%, на газ — на 42%.
Мэр Флоренции отключил подсветку городской ратуши, чтобы привлечь внимание к произошедшему.
За первые дни было собрано 33 тысячи евро. Деньги получат пенсионеры с доходом не выше 9000 евро в год.