В России предложили ввести маркировку и сбор на электронику

Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для ее производителей и импортеров. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три источника на рынке, и подтвердившего эту информацию собеседника в правительстве.

По словам источников издания, до конца года планируется определить номенклатуру ЭКБ, которую необходимо будет маркировать, а также протестировать работу информсистемы контроля оборота радиоэлектронной продукции. Ее оператором будет ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Вслед за маркировкой, как предполагается, власти введут утилизационный сбор для отдельных видов продукции. По мнению участников рынка, более логично вводить меру в отношении не ЭКБ, а конечных устройств, опасаясь роста цен и сроков поставок.

Кроме того, они считают, что маркировать можно только иностранную продукцию или устройства дороже определенной стоимости.