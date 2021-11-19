Сбор мандаринов начался в Сочи. Об этом сообщил ОТР.

Уборка в этом году началась на две недели позже, чем обычно. Причиной стали дожди.

Каждый сотрудник в этом году должен заполнить урожаем 25 ящиков. За сезон, который будет длиться до марта, в магазины отправят 15 тонн фруктов. Урожай составят не только мандарины, но и другие цитрусовые.

Ранее в Серебряных Пруда прошел сбор урожая кукурузы. Комбайнеры выезжали на поля каждый день, когда позволяла погода.