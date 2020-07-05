Сбор клубники в Подмосковье начали позже обычного. Но это не значит, что ее меньше

Из-за дождей в Подмосковье уже отчаялись собрать урожай клубники. Однако сейчас оказалось, что в городе Луховицы ее очень много, просто ягода поздно поспела. Сейчас ее сбор в самом разгаре. Об этом рассказала «360» агроном предприятия «Русская ягода» Юлия Кривоносова.

«Погода, конечно, повлияла. Из-за холодов она немножко теряла сладость. Потому что растение находится в стрессе. Мы планировали сто тонн за лето собрать. И также к этой цифре приближаемся, как и в прошлом году», — отметила специалист.

По ее словам, растениям помогают прийти в себя различные биологические препараты для обработки.

Крупных производителей клубники на открытом грунте в Подмосковье всего восемь, из них шесть занимаются производством товарной ягоды. В частности, сейчас под Луховицами каждый день собирают от 6 до 8 тонн ягоды.

«Это довольно затратный бизнес, если не знать азы и технологий. Можно очень серьезно попасть на деньги. Урожай он как бы и сразу. Мы посадили в этом же году можно и в этот же год собрать. Но надо опять же посадить. У нас капельный полив. Агроволокно, либо та пленка стоит денег. Рассада в районе 20-25 рублей за один куст. От 40 до 60 тысяч на один гектар идет», — рассказала Юлия.

По области лидером по сбору клубники является «Совхоз имени Ленина», там собрали около 400 тонн. Луховицкая «Русская ягода» находится на втором месте — 30 тонн. Тем не менее, итоги кампании-2020 по сбору урожая рано подводить, так как сбор урожая клубники длится до начала ноября.

В частности, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин указал, что в этом году планируется собрать урожая не меньше чем в прошлом. Это порядка 1,2 — 1,3 тонн в течение всего сезона.