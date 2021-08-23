Сбор данных россиян в магазинах предложили ограничить

Сбор персональной информации россиян в магазинах необходимо ограничить. Об этом заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, личные данные являются нематериальным активом человека, поэтому законодательные требования на этот счет будут ужесточаться.

«Вполне логично подумать над законодательным ограничением сбора персональных данных, которые объективно не требуются для совершения той или иной сделки. Во всем должна быть соразмерность», — процитировало Рукавишникову РИА «Новости».

Сенатор отметила, что сейчас в российском законодательстве прописано большое количество мер для защиты персональных данных. При этом правила соблюдаются далеко не всегда. В качестве примера Рукавишникова привела магазины, требующие заполнить анкету для получения бонусной карты.

«В одних случаях, администрация торговой площадки требует только самые необходимые данные для коммуникации с покупателем — имя и номер телефона или адрес электронной почты, а чаще, и то, и другое», — пояснила сенатор.

Она добавила, что встречаются и такие магазины, в которых предлагают безымянные бонусные карты. Сенатор подчеркнула, что будущее стоит за таким подходом.