Сбой «ВКонтакте» удалил страницы пользователей

Пользователи соцсети «ВКонтакте» из России столкнулись с необычным сбоем. Некоторые страницы оказались удалены, а аккаунты — недоступны их владельцам.

Судя по сообщениям пользователей на сайте Downdetector, большинство столкнулись с одной проблемой: удаление части друзей из-за сбоя в «ВК». Причем некоторые пишут, что их друзьям показывается, что аккаунт удален, хотя пользователь без проблем заходит в него и видит, что заблокированы, наоборот, страницы этих друзей. При этом заблокированные пользователи могут общаться в групповых чатах.

73% пользователей жалуются на проблемы с сайтом, 23% — на отправку сообщений. Сбои наблюдаются по всей территории России.

Источник фото: Downdetector

Первые сообщения о том, что «ВКонтакте» не работает, начали поступать после 16:50, к 17:12 их количество резко возросло.

Во «ВКонтакте» сообщили «360», что в курсе проблем и что сейчас они работают над их устранением.

«У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили в пресс-службе соцсети.