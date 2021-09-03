Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Как сообщил сайт, пик жалоб пришелся на 15:10.

Источник фото: Downdetector

Пользователи сообщили, что не могут зайти в свой аккаунт с персонального компьютера — система выдает ошибку и предупреждение о том, что страница временно недоступна. Некоторые рассказали о проблемах в работе мобильного приложения социальной сети. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов. Официального комментария от разработчиков о неполадках на платформе пока не поступало.

Накануне масштабный сбой произошел в работе Instagram. Наибольшее число сообщений о сбое в работе соцсети поступило из Европы. Также Downdetector зафиксировал жалобы из России, азиатских стран и Соединенных Штатов.