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    07 июня 2021, 14:22

    Сбой случился в работе сервисов Mail.ru — Downdetесtor

    Дамир Матюхин

    Пользователи массово стали жаловаться на работу сервисов Mail.ru. Об этом говорят данные на сайте Downdetector.

    Сбой случился в работе сервисов Mail.ru — Downdetесtor

    У большинства пожаловавшихся пользователей возникли проблемы с доступом к почте. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

    Сбой случился в работе сервисов Mail.ru — Downdetесtor | Изображение 1Источник фото: Downdetector

    На момент публикации в официальных аккаунтах компании еще не появились официальные комментарии о сбое в работе сервисов. Причина неполадок пока не известна.

    UPD: В пресс-службе компании сообщили, что это временные неполадки. «Данные пользователей в полной безопасности, скоро все починим», — заверили ТАСС в компании.