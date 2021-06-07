Пользователи массово стали жаловаться на работу сервисов Mail.ru. Об этом говорят данные на сайте Downdetector.

У большинства пожаловавшихся пользователей возникли проблемы с доступом к почте. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Источник фото: Downdetector

На момент публикации в официальных аккаунтах компании еще не появились официальные комментарии о сбое в работе сервисов. Причина неполадок пока не известна.

UPD: В пресс-службе компании сообщили, что это временные неполадки. «Данные пользователей в полной безопасности, скоро все починим», — заверили ТАСС в компании.