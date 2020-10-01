Сбой случился в работе сервиса «Тинькофф»

Клиенты сервиса «Тинькофф» пожаловались на проблемы с работой банковских сервисов. В пресс-службе финансовой организации подтвердили сбой и пообещали все исправить в течение получаса.

Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы с сервисами «Тинькофф» начались утром 1 октября. Больше всего на неполадки жаловались в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. Больше всего клиентов испытывали проблемы с переводом денег — 64%. Еще 31% граждан не смог войти в систему, а у 3% произошел сбой сразу всех сервисов.

Источник фото: downdetector.ru

«Октябрь начался с того, что „Тинькофф“ обнулил мне инвесткопилку и счет в инвестициях. Ну то есть я ничего не выводил. Не то чтобы там были миллионы, но в чем суть копилки, если ее обнулять?» — отметил один из клиентов банка в Twitter.

В свою очередь, пресс-служба «Тинькофф» заверила, что проблема только в отображении информации в приложении, а сами средства никуда не исчезли.

«Ситуация связана только с отображением информации в приложении, деньги (акции, бумаги, фонды) никуда не пропали. Ситуация затронула менее двух тысяч человек. В течение получаса проблема будет устранена», — заверили ТАСС в пресс-службе банка.

Предыдущий сбой в «Тинькофф» произошел в конце июня. Тогда в 80% случаев клиенты жаловались на проблемы с входом в систему.