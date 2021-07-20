Сбой случился в работе Netflix

Жители сразу нескольких стран пожаловались на проблемы в работе сервиса потокового видео Netflix. Больше всего пользователей столкнулись с отсутствием соединения.

Согласно данным сервиса Downdetector, 40% жителей разных стран пожаловались на отсутствие соединения с Netflix. Еще 33% пользователей не смогли зайти на сайт, а 27% людей столкнулись со сложностями, связанными с просмотром видео.

Больше всего жалоб на сбой поступило из США, Канады, Великобритании и Германии. Проблемы с работой сервиса начались в 02:20 по московскому времени.

Ранее компания Netflix предложила супруге принца Гарри поучаствовать в создании нового мультсериала «Перл». Меган Маркл будет исполнительным продюсером проекта. Компания стала снимать собственные фильмы, сериалы и шоу в 2013 году. Основали Netflix в 1997-м, а штаб-квартира компании располагается в Лос-Гатос (Калифорния).