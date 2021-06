Сбой случился в работе «Яндекса»

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса». Люди сообщают о проблемах с доступом к сайту компании. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Источник фото: Downdetector

Чаще всего на сбой жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. У 85% пользователей проблемы со входом на сайт, у 15% проблемы с работой почты. Пик жалоб пришелся на 18:30. Люди сообщили о неполадках в работе сервиса «Яндекс.Go».

С проблемами при вызове машины столкнулась и сотрудница «360».

«У меня такси не вызывается уже минут 10. Дает найти машину, причем стоимость раза в два ниже их обычно завышенной, а потом вот так», — сказала она. Обычно поездка в такое время обходится ей больше 550 рублей, а сейчас меньше 250 рублей.

В компании рассказали, что знают о проблеме, и уверили, что специалисты решают вопрос.

8 июня днем произошел глобальный сбой в работе крупнейших мировых сайтов. Пользователи не могли зайти на сайты Spotify, Twitch, Reddit и таких изданий и информационных агентств, как The Guardian, New York Times, Vice, Wired, Би-би-си, The Verge, Le Monde и других. Пользователи жаловались на ошибку 503.

Оказалось, что все дело в настройках конфигурации CDN-провайдер Fastlу. Проблемы устранили в течение часа.