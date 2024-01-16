Общество 16 января 2024, 11:50 Сбой произошел во «ВКонтакте» 16 января Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте» РИА «Новости»

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Сбои произошли в работе соцсети «ВКонтакте» днем 16 января. Пользователи пожаловались на проблему с загрузкой страниц как в браузере, так и в мобильном приложении.

По информации «Сбой.рф», о сложностях в работе соцсети сообщили более 1580 пользователей. Большая часть из них (33%) — из Москвы, 14% — из Санкт-Петербурга, 4% — из Нижегородской области, Татарстана и Краснодарского края.

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Что стало причиной неполадок, неизвестно. В пресс-службе «ВКонтакте» газете «Коммерсант» подтвердили, что у пользователей в некоторых регионах есть проблемы с загрузкой. Над восстановлением доступа уже работают специалисты.