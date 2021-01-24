Сбой произошел в работе «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о неполадках. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего проблемы в работе крупных интернет-платформ.

Источник фото: Downdetector.ru

Первые жалобы на проблемы поступили около 17:00 по московскому времени. Более половины обращений от пользователей содержат сообщения о сложностях с загрузкой десктопной версии сайта.

Также большая часть жалоб связана с доставкой сообщений. Около 6% пользователей социальной сети не могут войти в свой аккаунт.

С проблемами в работе социальной сети столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.



Администрация «ВКонтакте» устранила сбой в работе. Об этом сообщило РИА «Новости».

В последний раз жалобы на работу платформы от пользователей поступали 14 января. Большинство заявили о проблеме с загрузкой десктопной версии сайта и невозможности отправить сообщения.