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    24 января 2021, 17:52

    Сбой произошел в работе «ВКонтакте»

    Анатолий Минкин

    Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о неполадках. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего проблемы в работе крупных интернет-платформ.
    Сбой произошел в работе «ВКонтакте» | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector.ru

    Первые жалобы на проблемы поступили около 17:00 по московскому времени. Более половины обращений от пользователей содержат сообщения о сложностях с загрузкой десктопной версии сайта.

    Также большая часть жалоб связана с доставкой сообщений. Около 6% пользователей социальной сети не могут войти в свой аккаунт.

    С проблемами в работе социальной сети столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

    Администрация «ВКонтакте» устранила сбой в работе. Об этом сообщило РИА «Новости».

    В последний раз жалобы на работу платформы от пользователей поступали 14 января. Большинство заявили о проблеме с загрузкой десктопной версии сайта и невозможности отправить сообщения.