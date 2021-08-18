Сбой произошел в работе «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Большая часть жалоб связана с работой сайта.

Согласно представленным данным, на работу веб-версии «ВКонтакте» пожаловались 62% пользователей, 22% заявили о неполадках в передаче и получении сообщений, 13% не смогли войти в свои аккаунты, 3% заявили о проблемах с проигрыванием видео на платформе.

Источник фото: Downdetector

На карте сбоев можно увидеть, что проблемы испытывают пользователи центральной части России, Поволжья и Урала. Также есть жалобы от жителей Западной Сибири и Дальнего Востока.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что восстановили работу платформы после сбоя.

«Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя, сейчас всё работает корректно», — говорится в сообщении.

В последний раз сбой в социальной сети «ВКонтакте» произошел 1 июля. Пользователи сообщили, что не могли попасть на сайт. В пресс-службе платформы заявили, что проблемы оперативно устранили.