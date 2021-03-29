Сбой произошел в работе сервисов Альфа-Банка

Некоторые сервисы Альфа-Банка перестали работать вечером 29 марта. Пик жалоб пришелся на 16:34. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных ресурсах в интернете.

В Альфа-Банке во время разговора с РИА «Новости» подтвердили проблемы и обещали все исправить в ближайшее время.

Источник фото: Downdetector

48% пользователей рассказали, что не могут перевести деньги, 36% пожаловались на невозможность совершить платеж со своего счета, у 14% — сбой в работе всех сервисов.

Сегодня сбои зафиксировали в работе мобильного приложения Сбербанка. При загрузке программы появлялось сообщение, что сервис недоступен, а клиенты финансовой организации столкнулись с трудностями и при пользовании банкоматами. Потом были жалобы на работу сервисов «Яндекса». Эти неполадки быстро устранили.