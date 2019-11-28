Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи сервиса для размещения фотографий Instagram пожаловались на сбои в работе приложения и сайта. Согласно информации с сайта Downdetector самые большие проблемы испытывают пользователи Западной Европы и Латинской Америки.

Источник фото: downdetector

Больше всего пострадали жители Великобритании и Нидерландов. Своим негодованием пользователи поделились в Twiiter.

«Каждый раз, когда Instagram не работает, я начинаю смотреть телевизор и понимаю, что я не единственный, кто плохо работает», — говорится в сообщении.

«Покойся с миром, Instagrаm».

«Instagram выдал ошибку».

«Instagram не работает».

«Я возвращаюсь в TikTok после того, как увидел, как сломался Instagram».