  • Сбой произошел в работе Instagram

    28 ноября 2019, 17:48

    Анатолий Минкин

    Пользователи сервиса для размещения фотографий Instagram пожаловались на сбои в работе приложения и сайта. Согласно информации с сайта Downdetector самые большие проблемы испытывают пользователи Западной Европы и Латинской Америки.
    Сбой произошел в работе Instagram
    Сбой произошел в работе Instagram | Изображение 1
    Источник фото: downdetector

    Больше всего пострадали жители Великобритании и Нидерландов. Своим негодованием пользователи поделились в Twiiter.

    «Каждый раз, когда Instagram не работает, я начинаю смотреть телевизор и понимаю, что я не единственный, кто плохо работает», — говорится в сообщении.

    «Покойся с миром, Instagrаm».

    «Instagram выдал ошибку».

    «Instagram не работает».

    «Я возвращаюсь в TikTok после того, как увидел, как сломался Instagram».