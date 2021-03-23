Сбой произошел в работе Google

В ряде стран Google стал работать со сбоями, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу веб-ресурсов по всему миру.

У 75% пользователей проблемы с главной страницей Google, другие 24% отмечают проблемы со входом в учетную запись поисковика.

По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, США, Британия и Франция.

В России проблемы начались примерно к полуночи. В США проблемы при входе в учетную запись отметили 52% пользователей, 47% жалуются на сложности с поиском.