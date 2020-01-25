    25 января 2020, 20:14

    Сбой произошел в работе Facebook

    Анатолий Минкин

    Пользователи социальной сети Facebook пожаловались на сбой в работе сайта. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

    Согласно представленной карте, проблема коснулась пользователей США, Великобритании, стран Центральной и Восточной Европы.

    Сбой произошел в работе Facebook | Изображение 1
    Источник фото: downdetector.ru

    Перебои в работе социальной сети начались около 16:00 по московскому времени. Большая часть пользователей пожаловалась, что не может обновить ленту новостей. У 15% сайт Facebook не открывается, а 14% не могут войти под своими логинами и паролями.

    Что стало причиной сбоя и когда все вернется в норму пока неизвестно. На официальной странице в Facebook в Twitter информации о проблемах в работе сайта пока нет.