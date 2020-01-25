Сбой произошел в работе Facebook

Согласно представленной карте, проблема коснулась пользователей США, Великобритании, стран Центральной и Восточной Европы.

Источник фото: downdetector.ru

Перебои в работе социальной сети начались около 16:00 по московскому времени. Большая часть пользователей пожаловалась, что не может обновить ленту новостей. У 15% сайт Facebook не открывается, а 14% не могут войти под своими логинами и паролями.

Что стало причиной сбоя и когда все вернется в норму пока неизвестно. На официальной странице в Facebook в Twitter информации о проблемах в работе сайта пока нет.