Российские пенсионеры начали получать дополнительные выплаты в соответствии с указом президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные, которые получают общественные палаты и уполномоченные по правам человека в регионах.

«Общался с моими коллегами из общественных палат дальневосточных регионов. Каких-либо инцидентов в рамках общественного контроля исполнения указа президента (по выплатам пенсионерам — прим. ред.) не зафиксировано», — рассказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, слова которого процитировал ТАСС.

Он также добавил, что, как ему докладывают, все выплаты проходят ритмично. Сейчас, как отметил Галушка, люди получают дополнительные выплаты в сибирском регионе.

Он выразил уверенность, что «в европейской части Пенсионный фонд также хорошо отработает».

Выплата пенсионерам особенно своевременна в период пандемии, которая привела к значительному сокращению реальных располагаемых доходов населения, отметил председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

Платежи, как подчеркнул председатель Общественной палаты Еврейской автономной области Михаил Половинко, производятся автоматически, собирать и подавать какие-либо документы нет необходимости.

Пенсионеры уже получают назначенные выплаты, говорится на сайте уполномоченного по правам человека в Самарской области. О выплатах также сообщается на онлайн-ресурсах нижегородского, тульского и подмосковного омбудсменов, а также на сайтах общественных палат Волгоградской и Ярославской областей.