Сбившую беременную девушку автоледи осудят в Уфе
В Башкирии перед судом предстанет 20-летняя жительница Уфы, которая сбила беременную девушку и ее маленькую дочь. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканскую прокуратуру.
По данным издания, авария произошла в августе прошлого года. Автодели на иномарке Toyota RAV4 проигнорировала запрещающий сигнал светофора и сбила девушку с шестилетней девочкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате горожанка пострадала и потеряла ребенка, а ее дочь госпитализировали с тяжелыми травмами. Отмечается, что уфимка признала свою вину и возместила нанесенный ущерб.