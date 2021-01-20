Сбившую беременную девушку автоледи осудят в Уфе

По данным издания, авария произошла в августе прошлого года. Автодели на иномарке Toyota RAV4 проигнорировала запрещающий сигнал светофора и сбила девушку с шестилетней девочкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате горожанка пострадала и потеряла ребенка, а ее дочь госпитализировали с тяжелыми травмами. Отмечается, что уфимка признала свою вину и возместила нанесенный ущерб.