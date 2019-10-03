Сбивший пешехода автомобилист получил условный срок в Петербурге

По данным издания, 30 сентября 2018 года на Выборгском шоссе водитель иномарки Mitsubishi Pajero Sport наехал на мужчину при попытке перестроиться на левую полосу. При совершении маневра он не убедился в его безопасности и сбил пешехода. Врачи не смогли его спасти. Он скончался. Подсудимый получил два года условно. Также его оштрафовали на 400 тысяч рублей.